59:35

Sesión energética con una selección de lanzamientos más o menos recientes de alto valor calórico.

(Foto del podcast; La Élite)

Playlist;

SINCIDERS “Lies (you talk too much)”

SANDRÉ “Millones”

ENAMORADOS “No sé cómo vivir”

THE ODDBALLS “Last Christmas (I woke up in jail)”

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Todo lo contrario”

LOS BENGALA “Te quiero”

E.S.Q.T.M. “Ayatolah”

LA U.R.S.S. “Euroorden”

ANGUSTIAS “Angustias”

LA ÉLITE “Contento de ser feo”

HITMAKERS “Sé que no soy un buen plan”

BIZNAGA “Contra mi generación”

GENERADOR “Cementerio de la Almudena”

BRANQUIAS JOHNSON “Un baile violento”

ESCOMBROS “Que suene rockanroll”

CAPITÁN ENTRESIJOS “Trastos y tenderetes”

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Mi novia es fascista”

KINKI BOYS “Mi santidad”

CRIM “Cansons de mort”

SUZIO 13 “Mucho por hacer”