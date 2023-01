01:01:10

Te ofrecemos, en viernes 13, un episodio que escapa de los estilos habituales del Sótano pero no de nuestros gustos y debilidades. Dedicamos nuestro tiempo de radio a recordar algunas de nuestras bandas sonoras favoritas del cine de terror.

Playlist;

(sintonía) HARRY MANFREDINI “Overlay of Evil / Main Title” (Viernes 13, 1980)

BERNARD HERRMANN “Prelude” (Psicosis, 1960)

JOHN WILLIAMS “Shark attack” (Tiburón, 1975)

JERRY GOLDSMITH “Ave Satani” (La profecía, 1976)

JERRY GOLDSMITH “Face hugger” (Alien, 1979)

JOHN CARPENTER “Halloween theme” (Halloween, 1979)

ENNIO MORRICONE and JOHN CARPENTER “Bestiality” (The thing, 1982)

KRYSTOF KOMEDA con MIA FARROW “Rosemary’s Baby Main Theme” (La semilla del diablo, 1968)

WALDO DE LOS RÍOS “Evelyn” (¿Quién puede matar un niño?, 1976)

RIZ ORTOLANI “Cannibal holocaust (main theme)” (Holocausto Canibal, 1980)

TOBE HOPPER and WAYNE BELL “A room of feathers and bones” (La matanza de Texas, 1974)

HARRY SUKMAN “Salem’s lot main title” (El misterio de Salem’ Lot, 1979)

DENNY ZEITLIN “The reckoning” (La invasión de los ultracuerpos, 1978)

CHARLES BERNSTEIN “A Nightmare On Elm Street main title” (Pesadilla en Elm Street, 1984)

POPOL VUH “Die nacht der himmel” (Nosferatu; Phantom der Nacht, 1979)

GOBLIN “Suspiria (main theme)” (Suspiria, 1977)