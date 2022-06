58:40



Te ofrecemos en exclusiva para Radio 3 el concierto que Los Tiki Phantoms ofrecieron el pasado sábado 4 de junio en el auditorio Itsas Etxea de Hondarribia, en el marco del encuentro cultural Amua In Edit vinculado, en esta ocasión, a la música surf.

(Foto del podcast por Pablo Gómez)

Playlist;

(sintonía) LOS TIKI PHANTOMS “Vulcan”

LOS TIKI PHANTOMS “Olimpiada’92”

LOS TIKI PHANTOMS “Bala de plata”

LOS TIKI PHANTOMS “Juno”

LOS TIKI PHANTOMS “Patada trueno”

LOS TIKI PHANTOMS “Regresan de la tumba”

LOS TIKI PHANTOMS “Locos sobre ruedas”

LOS TIKI PHANTOMS “Call me”

LOS TIKI PHANTOMS “El hombre gamba”

LOS TIKI PHANTOMS “Ni tú ni nadie”

LOS TIKI PHANTOMS “Wake me up”

LOS TIKI PHANTOMS “Vampiro robot”

LOS TIKI PHANTOMS “Barón Rojo”

LOS TIKI PHANTOMS “Edith”

LOS TIKI PHANTOMS “La bella de Hamburgo”

LOS TIKI PHANTOMS “Como una ola”

LOS TIKI PHANTOMS “Kilahuea”

LOS TIKI PHANTOMS “Tiki on me”

LOS TIKI PHANTOMS “La chica yeyé”

LOS TIKI PHANTOMS con FERNANDO PARDO “You’ve got my number”

LOS TIKI PHANTOMS con FERNANDO PARDO “Guatiki”