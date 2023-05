59:16

Chris Isaak es una de esas figuras mágicas que a veces surgen en la música. Un artista que arrancó en los años 80 bebiendo de los sonidos del pasado pero que supo dotar su propuesta de personalidad y actualidad. Gran compositor de voz magnética, maestro de las letras doloridas envueltas en suaves ropajes. Con motivo de sus próximas citas en nuestro país -22 de junio en las Noches del Botánico de Madrid, 24 de junio en el BBK de Bilbao y 12 de julio en el Festival de los Jardines de Pedralbes en Barcelona- sobrevolamos la trayectoria del genial artista californiano.

Playlist;

(sintonía) CHRIS ISAAK “Wicked game (instrumental)”

CHRIS ISAAK “Dancing” (Silvertone, 1985)

CHRIS ISAAK “Gone ridin’” (Silvertone, 1985)

CHRIS ISAAK “Blue Hotel” (Chris Isaak, 1987)

CHRIS ISAAK “Heart full of soul” (Chris Isaak, 1987)

CHRIS ISAAK “Don’t make me dream about you” (Heart shaped world, 1989)

CHRIS ISAAK “I want your love” (San Francisco days, 1993)

CHRIS ISAAK “Blue moon” (Elvis Presley tribute, live 1994)

CHRIS ISAAK “Baby did a bad bad thing” (Forever blue, 1995)

CHRIS ISAAK “There she goes” (Forever blue, 1995)

CHRIS ISAAK “South of the border (down Mexico way)” (Baja sessions, 1996)

CHRIS ISAAK “Black flowers” (Speak of the devil, 1998)

CHRIS ISAAK “Let me down easy” (Always got tonight, 2002)

CHRIS ISAAK “Oh pretty woman” (Beyond the Sun, 2011)

CHRIS ISAAK “Down in flames” (First comes the night, 2015)