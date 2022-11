59:41

En 1974 Bon Scott se unió al grupo ACDC sustituyendo a su vocalista original. En tan solo cinco años con ellos -Scott falleció en 1979- se convertiría en una de las más grandes voces del rock.

Pero antes de alcanzar la inmortalidad este escocés asentado en Australia había vivido una trayectoria musical de una década en donde fue mutando su estilo según el devenir de los tiempos. Recordamos en este capítulo aquella etapa iniciática de esta icónica figura, uno de los tipos duros más recordados en el rocknroll.

(En la foto Bon Scott con The Valentines, 1969)

Playlist;

(sintonía) ACDC “T.N.T.” (T.N.T., 1975)

THE SPEKTORS “Gloria” (Live TV show, 1965)

THE VALENTINES “Everyday I have to cry” (7’’, 1967)

THE VALENTINES “To know you is to love you” (7’’, 1967)

THE VALENTINES “She said” (7’’, 1967)

THE VALENTINES “Love makes sweet music” (7’’, 1968)

THE VALENTINES “Sooky Sooky” (inédito, grabado en 1968)

THE VALENTINES “My old man’s a groovy old man” (7’’, 1969)

THE VALENTINES “Nick nack paddy wack”

THE VALENTINES “Juliette” (7’’, 1970)

FRATERNITY “The race pt 1”

FRATERNITY “Seasons of change”

FRATERNITY “The shape I’m in” (Australian tv broadcast 27 Abril 1971)

FRATERNITY “Welfare boogie” (7’’, 1972)

ACDC “It’s a long way to the top if you wanna rocknroll” (T.N.T., 1975)