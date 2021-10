00:08

Nos acercamos a nuestra playa subterránea para hacer un repaso de los nuevos lanzamientos del surf y el rock'n'roll instrumental. Suenan novedades procedentes de Francia, Finlandia, Dinamarca, Rusia, Italia y España junto a deliciosas reediciones como las dos canciones de los canadienses Les Jaguars rescatadas por primera vez en formato single o un 7’’ de los peruanos Los Sideral’s. Y te anunciamos el Festi Surf que tendrá lugar este sábado en la Costa Brava. Surf’s Up!



Playlist;

(sintonía) LES JAGUARS “Supersonic Twist” (1964)

LES JAGUARS “Attaque” (7’’, 1964 / reed 2021)

LES JAGUARS “Guitare Jet” (7’’, 1965 / reed 2021)

LOS SIDERAL’S “Vírgenes del Sol” (7’’, 1968 / reed 2021)

LES AGAMEMNONZ “Xiphias” (Amateurs, 2021)

LES AGAMEMNONZ “Theme” (Amateurs, 2021)

THE CHARADES “Surfin’ albatross” (adelanto del álbum “Plays exciting rock instrumental hits)

TREMOLO BEER GUT “Red barrels” (You can’t handle..., 2021)

DRACULINA “Taboo” (Strip trip to Miracle cave 7’’ EP, 2020)

DRACULINA “Dracula’s theme” (Strip trip to Miracle cave 7’’ EP, 2020)

WAVE ELECTRIC “Moon surfin’” (Surfin Naviglio 7’’ EP, 2020)

HOMBRE LOBO INTERNACIONAL and HIS DEMONIOS ORCHESTRA “Surfin’ growl” (single digital, 2021)

LORD DIABOLIK “Zobi a Zagre” (Ne juge pass, 2021)

DANI NEL.LO “Sassy” (Los saxofonistas salvajes Vol. 1, 2017)

LE GRAND MIERCOLES “Farewell to Cheyenne” (Érase una vez un western 7’’, 2021)

LOS LOBOS “Where lovers go” (Native sons, 2021)