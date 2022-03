58:40

Jake "The Preacher" Cavaliere es un tipo incandescente. El californiano arrastra un interesante currículum en la escena de Los Ángeles. Ya son tres décadas entregado a los sonidos del garage y el surf, en los 90 al frente del incendiario grupo instrumental The Bomboras o liderando desde el año 2000 la poderosa banda The Lords of Altamont. Su último disco, “Tune in, turn on, electrify”, es una de las cimas de su carrera, una detonación sónica en donde el garage más abrasivo se funde con el high energy escuela de Detroit.

Playlist;

THE LORDS OF ALTAMONT “Burn me out” (Tune in turn on electrify, 2021)

THE LORDS OF ALTAMONT “Living with the squares” (Tune in turn on electrify, 2021)

THE LORDS OF ALTAMONT “Million Watts electrified” (Tune in turn on electrify, 2021)

THE LORDS OF ALTAMONT “Soul in flames” (Tune in turn on electrify, 2021)

THE BOMBORAS “Party at Gregg’s” (The return of the up up sound, 2021)

THE LORDS OF ALTAMONT “I just want” (Tune in turn on electrify, 2021)

THE BOSS MARTIANS “Hot foot” (13 evil tales, 1997)

DRACULINA “Jet Black” (7’’, 2022)

Versión y original; THE SHADOWS “Jet black” (1959)

RICHIE ALLEN and THE PACIFIC SURFERS “The quiet surf” (The rising surf, 1963)