Destacamos dos discazos power pop de la disquera Snap Records; el segundo de los californianos The Reflectors y los británicos Los Pepes, estrenamos adelanto del próximo álbum de Cápsula, tenemos a Abba en la versión y original, y recordaremos a The Letters con su cotizado single de 1980, rodaja de 24 quilates que acaba de ser reeditado por la casa You Are The Cosmos.

Playlist;

THE REFLECTORS “Messing around” (Faster action, 2021)

THE REFLECTORS “Shivers and scars” (Faster action, 2021)

LOS PEPES “Small time” (The happiness program, 2021)

LOS PEPES “I want you back” (The happiness program, 2021)

CAPSULA “El sudaca nos ataca” (Sótano Total, 2020)

CAPSULA “Behind the trees” (adelanto del álbum “Phantasmaville”)

TY SEGALL “Whisper” (Harmonizer, 2021)

WOLFWOLF “Black hole” (In Covid we trust, 2021)

EXNOVIOS “Un nuevo día” (adelanto del álbum “Un nuevo día”)

FREDDIE DILEVI “Who you really are” (In the light of a new day, 2021)

PSYCHOTIC YOUTH “Does your mother know” (ABBA 7’’ EP, 2021)

Versión y Original; ABBA “Does your mother know” (1979)

THE LETTERS “Nobody loves me” (7’’, 1980/ reed 2021)

THE LETTERS “Don’t want you back” (7’’, 1980/ reed 2021)

THE REFLECTORS “Fade away (into the blue)” (Faster action, 2021)