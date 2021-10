59:09

El sello Beat Generation lanza un LP con grabaciones inéditas de los primeros tiempos de Radiators From Space, la banda pionera del punk irlandés. Se trata de una colección de demos plasmadas en directo de estudio en 1977, con estupendo sonido y mostrando el lado más afilado de la banda de Dublín. Munster Records rescata el único single de los Nubs -editado en 1980- y añadiendo una canción inédita de la esta oscura banda punk de San Francisco. El sello You Are The Cosmos desentierra dos demos de los Buzzcocks de 1991. Y aprovechamos para anunciar el cartel de la próxima edición del Funtastic Drácula o la inminente gira de los Scaners.

Playlist;

RADIATORS FROM SPACE “Ripped and torn” (Studio demos 1977 and more)

RADIATORS FROM SPACE “Roxy girl” (Studio demos 1977 and more)

RADIATORS FROM SPACE “Sunday world” (Studio demos 1977 and more)

RADIATORS FROM SPACE “Television screen” (Studio demos 1977 and more)

RADIATORS FROM SPACE “Psychotic reaction” (Studio demos 1977 and more)

RADIATORS FROM SPACE “Blitzin’ at the Ritz” (Studio demos 1977 and more)

NUBS “Job” (7’’)

NUBS “Banana” (7’’)

BUZZCOCKS “All over you” (7’’)

BUZZCOCKS “Inside” (7’’)

THE SCANERS “Checkpoint Planet” (The Scaners)

AUTORAMAS “Sem tempo” (adelanto próximo álbum)

FINALE “Navajas” (Visión de future)

SANDRÉ “Presión” (7’’ EP)

THE MONSTERS “More you talk less I hear you” (Pop up your)

CAPSULA “Behind the trees” (Adelanto del álbum “Phantasmaville”)

AMYL and THE SNIFFERS “Guided by angels” (Comfort to me)