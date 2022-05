59:51

Nos damos un garbeo por la escena del power pop estadounidense de los años 70 y primera mitad de los 80, juntando a nombres clásicos con bandas mucho más oscuras y siempre dentro de esta vastísima etiqueta cuyos límites nunca han estado del todo definidos, aunque todos coincidiremos en que la cosa va de melodías... con energía.

(Foto del podcast; 20/20)

Playlist;

SHOES “Do you wanna get lucky” (1977)

SHOES “Boys don’t lie” (1977)

THE DB’S “Black and white” (1981)

THE DB’S “Neverland” (1982)

THE BEAT “A different kind of girl” (1979)

20/20 “Remember the lightning” (1979)

20/20 “Jack’s got a poblem” (1982)

THE FLASH CUBES “Christi girl” (1979)

1.4.5. “She couldn’t say no” (1981)

SCREEN TEST “Nothing really matters when you’re young” (1981)

BLUE ASH “You’d better find someone else” (197?)

THE BOYS “We’re too young” (1977)

VANCE OF TOWERS “Do whatever we want” (1975)

THE GO “Tomorrow night” (1980)