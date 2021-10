59:10

La Perra Blanco es el alter ego artístico de Alba Blanco, cantante y guitarrista gaditana que ha entrado en escena como un vendaval enarbolando sonidos de rockabilly y rocknroll clásico. Viene a presentarnos su nuevo EP, editado por Hot 45’s Records. Marcos Sendarrubias, uno de los capos del sello, también nos acompaña para contarnos cómo va la trayectoria de esta escudería especializada en formato de vinilo 7’’ y sonidos de la escena rockin’.



Playlist;

POKEY LAFARGE “Fuck me up” (Rock bottom rhapsody, 2020)

KOJKO JEAN and THE TONICS “Pattin’ juba” (adelanto del álbum “Shake and stirren”)

PIKE CAVALERO “Love missile F1-11” (7’’, 2021)

Versión y Original; SIGUE SIGUE SPUTNIK “Love missile F1-11” (1986)

MARCOS SENDARRUBIAS “Rockers and lovers” (7’’, 2018)

DIEGO CRUZ “I’m feelin’ alone again” (7’’, 2018)

MIKE SANCHEZ and THE LIMBOOS “Forever true” (7’’, 2019)

LA PERRA BLANCO “Bop and shake” (Bop and shake, 2020)

LA PERRA BLANCO “Sweet daddy lips” (7’’ EP, 2021)

LA PERRA BLANCO “Bury me” (7’’ EP, 2021)

LA PERRA BLANCO “My teeth are falling” (7’’ EP, 2021)

LA PERRA BLANCO “Dream” (7’’ EP, 2021)

LA PERRA BLANCO “My bucket’s got a hold in it” (Directo en El Sótano)

LA PERRA BLANCO “It’s fun but it’s wrong” (Bop and shake, 2020)

(16/09/21)