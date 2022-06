59:06

En el segundo tramo del episodio nos acompañan los Travellin Brothers, banda bilbaína que baja a presentarnos su disco "Coming home" y a regalarnos un par de canciones desde nuestro rincón subterráneo de los directos. En el menú de novedades destacamos el nuevo EP de JD McPherson, o el último lanzamiento de The Kevin Fingier Collective, la banda de la casa Fingier Records especializada en soul, R&B y boogaloo.

Playlist;

JD McPHERSON “Let’s rock” (The Warm covers EP Vol. 2, 2022)

JD McPHERSON “Manta Ray” (The Warm covers EP Vol. 2, 2022)

JD McPHERSON “It’s raining” (The Warm covers EP Vol. 2, 2022)

Versión y original; IRMA THOMPSON “It’s raining” (2’08’’)

THE KEVIN FINGIER COLLECTIVE “Cocktail de medianoche” (7’’, Fingier, 2022)

DIANE WARD and THE KEVIN FINGIER COLLECTIVE “Why don’t you go home” (7’’, Fingier, 2022)

AL DUAL “A new day will be true” (Reel to reel, 2022)

TRAVELLIN’ BROTHERS “Everything to me” (Comin home, 2022)

TRAVELLIN’ BROTHERS “Wonderland” (Comin home, 2022)

TRAVELLIN’ BROTHERS “Goodbye Luisiana” (Comin home, 2022)

TRAVELLIN’ BROTHERS “Someone to love” (directo en El Sótano)

TRAVELLIN’ BROTHERS “Coming home” (directo en El Sótano)

TRAVELLIN’ BROTHERS “Movin’ on” (Comin home, 2022)