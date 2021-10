59:03

Destacamos los nuevos discos de los pamplonicas Exnovios -"Un nuevo día"- y los barceloneses Stay -"Old sounds of modern music"-, dos formas completamente diferentes de manejar y sonorizar las esencias del pop y la psicodelia.

Playlist;

EXNOVIOS “Luz espacio tiempo” (Un nuevo día, 2021)

EXNOVIOS “Me quieren ver morir” (Un nuevo día, 2021)

JUÁREZ “Duerme entre tú y yo” (adelanto de su próximo álbum)

STAY “Look to the other side” (Old sounds of modern music, 2021)

STAY “The fool” (Old sounds of modern music, 2021)

LES GRYS GRYS “By the river” (To fall down, 2021)

THE RECALLS “Cliff House” (There is no end, 2021)

JAMIE PERRETT “Angel of Santiago” (single digital, 2021)

THE REFLECTORS “Fade away (into the blue)” (Faster action, 2021)

PSYCHOTIC YOUTH “Mamma mia” (Abba EP, 2021)

GUAY! “Gracias a Larry” (Todo esto es para mi, 2021)

Versión y Original; DEL SHANNON “Hats off to Larry” (1961)

PELIGRO! “Uh uh uh” (Coronas y lamentos, 2021)