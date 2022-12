58:34

Selección de punk rock y new wave de la escena francesa a través del recopilatorio "Nuits Blanches" (Lollipop Records) que reúne a 16 bandas de nuestro país vecino. Nos acompaña Thibault de Les Lullies, quien además nos presenta el inminente nuevo single de su banda.

Playlist (Todas las canciones del disco “Nuits blanches” excepto donde indicado);

LES LULLIES “You’re doing wrong” (7’’, 2017)

LES LULLIES “Dernier soir”

PARADE “Electric fear”

SCANERS “Pesticide kids”

ALVILDA “Moustique”

FOOD FIGHT “Permanent departure”

HOLESHOTS “All days all nights”

POGY ET LES KEFARS “Marseille tombe”

LA FLINGUE "À genoux dans la pisse”

BOSS “Red signal”

BART AND THE BRATS “Corporate rock massacre”

ASPHALT “Epluchure”

THE SUTTLES “Lucy”

FLATHEAD “Sunset girl”

LES LULLIES “Pas de regrets” (adelanto próximo single)