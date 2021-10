59:05

Un programa con curvas que arranca con el nuevo trabajo de Los Lobos, “Native sons”, disco de versiones en el que la ya legendaria banda rinde tributo a la música de su ciudad y espíritu pachuco del Este de Los Ángeles. Recordamos a Lalo Guerrero, el padre de la música chicana, y acabamos celebrando la reedición que ha realizado Munster Records del segundo EP de la banda barcelonesa de los 60 Los Nivram.

(Foto del podcast por Piero F Giunti; Los Lobos)

Playlist;

LOS LOBOS “Farmer John” (Native sons, 2021)

LOS LOBOS “Flat top joint” (Native sons, 2021)

LOS LOBOS “Bluebird / For what it’s worth” (Native sons, 2021)

LALO GUERRERO “Los chucos suaves” (1949)

LALO GUERRERO “Marihuana boogie” (1949)

LALO GUERRERO “Pancho López” (1955)

Versión y original; BILL HAYES “The ballad of Davy Crockett” (1955)

LES GRYS GRYS “Milkcow blues” (To fall down, 2021)

PRIVATE FUNCTION “Are you gonna go my way” (Whose line is it anyway, 2021)

AMYL and THE SNIFFERS “No more tears” (Comfort to me, 2021)

THE SHADOWS “Nivram” (1961)

LOS NIVRAM “Días tristes” (7’’ EP, 1966/ reed 2021)

LOS NIVRAM “Sombras” (7’’ EP, 1966/ reed 2021)

LOS NIVRAM “Mi estrella” (7’’ EP, 1966/ reed 2021)