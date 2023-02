59:15

La escudería Light In The Attic Records lanza dos LP’s con Lee Hazlewood como protagonista. Por un lado su primer y mejor álbum de duetos junto a Nancy Sinatra, el disco “Nancy and Lee”, editado en 1968, que aparece con dos bonus tracks. Por otro el disco “The Sweet Ride; lost recordings 1965-1968”, en donde se rescatan demos, descartes y grabaciones caseras del archivo del gran cowboy psicodélico.

Playlist;

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Sundown Sundown” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “I’ve been down so long (it looks like up to me)” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Some velvet morning” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Summer wine” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Greenwich Village Folk Song Salesman” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Jackson” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Sand” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Lady Bird” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Love is strange” (Nancy & Lee)

NANCY SINATRA and LEE HAZLEWOOD “Tired of waiting” (Nancy & Lee)

LEE HAZLEWOOD “I move around” (The Sweet Ride)

LEE HAZLEWOOD “Big town” (The Sweet Ride)

LEE HAZLEWOOD “The sweet ride” (The Sweet Ride)

LEE HAZLEWOOD “Winter moon” (The Sweet Ride)

LEE HAZLEWOOD “Spring thing” (The Sweet Ride)

LEE HAZLEWOOD “I’ve been down so long (it looks like up to me)” (The Sweet Ride)