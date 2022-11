59:39

A sus 72 años el cantante Lee Fields lanza un delicioso disco de genuina esencia de soul. “Sentimental fool” (Daptone Records), producido por Gabriel Roth, muestra en todo su esplendor a una de las últimas grandes voces de los años dorados del género. Otra leyenda, Van Morrison, anuncia nuevo álbum de estilo skiffle para 2023, dándonos pie con su primer adelanto a una doble “versión y original” que nos permite rastrear las raíces del género.

Playlist;

LEE FIELDS “Two jobs” (Sentimental fool, 2022)

LEE FIELDS “Sentimental fool” (Sentimental fool, 2022)

VAN MORRISON “Streamline train” (adelanto del álbum “Moving On Skiffle”)

Versión y original; THE VIPERS SKIFFLE GROUP “Streamline train” (1957)

Versión y original; RED NELSON “Streamline train” (1936)

AL DUAL “A new day will be true” (Reel to reel, 2022)

LEE PERK “Faster than ever” (Tumbleweed, 2022)

JD McPHERSON “On the lips” (Undivided heart and soul, 2017)

BILL JUSTIS and HIS ORCHESTRA “Raunchy” (1957)

RAUNCHY “Rumblin’ baby blue” (7’’)

BLOODSHOT BILL “The sludge” (Songs from the sludge, 2022)

BLOODSHOT BILL and THE TELEVISIONARIES “Sha La Ba” (7’’ EP, 2020)

DOC and THE MADS “Mama said no” (ST, 2022)

KOKO JEAN and THE TONICS “Sick and tired” (7’’, 2022)

THE GOLDSTARS “It’s just not true” (single digital, 2022)

LEE FIELDS “The door” (Sentimental fool, 2022)