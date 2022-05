58:52

Como cada 19 de mayo celebramos el día de San Joey Ramone, la fecha de nacimiento del larguirucho cantante de los Ramones que en este 2022 habría cumplido 71 añitos.

Lo festejamos con una selección de clásicos y rarezas de su legendaria banda, así como variopintas versiones, tributos y homenajes de otros grupos.

Playlist;

(sintonía) THE NUTLEY BRASS “I wanna be sedated” (plays Ramones, 1999)

RAMONES “Chain saw” (Live at Apollo Center, Glasgow, 19 dic 1977)

RAMONES “Today your love, tomorrow the world” (Live at Apollo Center, Glasgow, 19 dic 1977)

RAMONES “No go” (Too tough to die, 1984)

JOEY RAMONE and 22 JACKS “I’ll be with you tonight” (Dream tonight: a tribute to Cheap Trick, 2003)

TAGGY TONES “Blitzkrieg Bop” (Rockin’, 2003)

INOCENTES “Quero ser seu namorado” (O barulho dos inocentes, 2000)

NEW ROTE’KA “You’re gonna kill that girl” (Ramones not dead, 2002)

STEPHEN HAWKING EXPERIENCE “Commando” (2015)

RAMONES “I don’t wanna grow up” (Adios amigos, 1995)

TOM WAITS “Danny says” (Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards, 2006)

KISS “Do you remember rock'n'roll radio?” (We’re a happy family, 2003)

RAMONES “Don’t come close” (demo acústica)

DEATH VALLEY RALLEY “I won’t let it happen” (Here Today, Gone Tomorrow: A Ramones Reverence, 2017)

THE NEW PICCADILLYS “Judy is a punk” (7’’, 2012)

D.D.T. “Con mi playstation” (Inédita)

PER GESSLE “Sheena is a punk rocker” (7’’, 2022)

RAMONES “Pinhead” (Live at Apollo Center, Glasgow, 19 dic 1977)