59:02

“Las gafas de Bo Diddley” (Editorial 66 RPM) es el debut literario de Jorge Nunes, cantante y guitarrista que lleva 35 años al frente de Los Brioles. Su primera novela nos adentra en un viaje a un sórdido universo en donde se mezcla ficción y realidad. Descubrirás anécdotas auténticas de grandes y pequeñas leyendas del rock’n’roll o el rhythm n’ blues, historias de gangsters, boxeadores o ventrílocuos, a veces tan increíbles que en ocasiones costará diferenciarlas de ese lisérgico relato que funciona de hilo conductor. Todo salpimentado con cientos de referencias a canciones y detalles de un exquisito universo musical. De aperitivo te presentamos los últimos lanzamientos de la casa Sleazy Records, dedicados a los protogarageros The Velaires -la banda más caliente de Iowa- y a Myron Lee -leyenda del rocknroll de Dakota del Sur-.

Playlist;

THE VELAIRES “Lotta lovin’”

THE VELAIRES “Yes it’s me (I’m in love again)’”

THE VELAIRES “Tragedy train”

MYRON LEE “Town girl”

MYRON LEE “Baby sittin’”

MYRON LEE and THE CADDIES “Magic in a summer night”

MYRON LEE and THE CADDIES “Everybody’s talking”

LOS BRIOLES “Pegado a ti”

BO DIDDLEY “Who do you love”

ROUND ROBIN “I’m the wolfman”

BO DIDDLEY “Bo Diddley”

ANDY STARR “Rockin’ Rollin’ Stone”