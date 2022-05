58:53

El primer tramo del episodio de hoy lo vamos a sobrevolar la trayectoria de un artista que arranca esta semana gira por España al frente de su infalible quinteto. Su nombre es Ben Vaughn, músico de culto y enorme talento al que sus seguidores otorgamos una innegable genialidad musical.

Contactamos con Rocio Verta-Wray para que nos hable de una de las bandas que han pasado por el estudio neoyorquino NYHED. Y anunciamos otras interesantes giras internacionales como las de The Schizophonics, The Speedways o Garrett T Capps.

Playlist;

BEN VAUGHN COMBO “My first band” (7’’, 1985)

BEN VAUGHN COMBO “Clothes don’t make the man” (Beautiful thing, 1987)

BEN VAUGHN COMBO “The man who has everything” (Dressed in black, 1990)

BEN VAUGHN “Toe stubber” (Instrumental Stylings, 1995)

BEN VAUGHN “7 days without love” (Rambler 65, 1995)

THE BEN VAUGHN QUINTET “Here comes trouble” (Piece de resistance, 2017)

BEN VAUGHN “In my own reality” (The world of Ben Vaughn, 2022)

BEN VAUGHN COMBO “She’s a real scream” (Beautiful thing, 1987)

THE TELEVISIONARIES “Mad about you” (Mad about you, 2022)

Desde el estudio NYHed; NY KLEPS “Hard to be cool”

THE SCHIZOPHONICS “Steely eyed lady” (People in the sky, 2020)

THE SPEEDWAYS “The day I call you mine” (Radio sounds, 2020)

GARRET T CAPPS “The devil inside” (I love San Antone, 2021)

THE DESLONDES “South Dakota wild one” (adelanto próximo álbum)