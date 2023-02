58:51

Charlamos con Deniz Tek, eternamente recordado como guitarrista fundador y principal compositor de la legendaria banda australiana Radio Birdman. Deniz está de gira por España presentando su último trabajo en solitario, “Long before day”, y hace escala en nuestra guarida para charlar y regalarnos dos canciones en directo acústico. Recordamos también a Tom Verlaine, líder y fundador de la mítica banda Television, iconos de la escena neoyorquina de los 70 a quienes recordamos con curiosas rarezas de su legado.

Playlist;

DENIZ TEK “Speak of ice” (Long before day, 2022)

DENIZ TEK “Taking one for the team” (Long before day, 2022)

DENIZ TEK “Burn the breeze” (Lost for words, 2018)

DENIZ TEK “John Henry’s hammer” (Fast freight, 2019)

DENIZ TEK and JAMES WILLIAMSON “Good as gone” (Two to one, 2020)

DENIZ TEK “Run out of water” (Take it to the vertical, 1992)

DENIZ TEK “Breaks my heart” (directo en El Sótano)

DENIZ TEK “Home” (directo en El Sótano)

DENIZ TEK “Ballad of Chief Joseph” (Long before day, 2022)

TELEVISION “Friction” (Marquee moon, 1977)

NEON BOYS “That's All I Know (Right Now)” (grabado en 1972-1973)

TELEVISION “Marquee Moon” (Live at the old Waldorf 1978)