Comenzamos un coleccionable de programas dedicados versiones de grandes clásicos de la música, a cargo de bandas de los años 70 y hasta la actualidad, principalmente bandas de punk rock, pub rock, power pop y energético rocknroll sin etiquetas, buscando, o intentando, que aporten una nueva visión a los temas originales y algo de diversión para los oídos.

Playlist;

FRANK BLACK and THE STAX PISTOLS “Breathless” (Jerry Lee Lewis)

THE DIRTBOMBS “Ode to a black man” (Phil Linnot)

JOAN JETT “ACDC” (The Sweet)

JASON and THE SCORCHERS “Country road” (John Denver)

WACO BROTHERS “The harder they come” (Jimmy Cliff)

THE POGUES “Honky tonk women” (The Rolling Stones)

GENERATION X “Gimme some truth” (John Lennon)

JON SPENCER “All shook up” (Elvis Presley)

SUPERSUCKERS “Eastbound and down” (Jerry Reed)

BRAM TCHAIKOVSKI “I’m a believer” (The Monkees)

WEBB WILDER “Slow death” (Flamin Groovies)

MOJO NIXON “Girlfriend in a coma” (The Smiths)

THE COOLIES “Bridge over troubled waters” (Simon and Garfunkel)

J. GEILS BAND “Where did our love go” (The Supremes)

THE YAYHOOS “Love train” (The O’Jays)