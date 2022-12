01:00:14

Nos trasladamos a León para encontrarnos con algunos de los protagonistas de la 33ª edición del festival Purple Weekend. Charlamos con Alex Cooper, responsable de sus contenidos musicales y culturales. Con Rafa Rodríguez, bajista de Agentes Secretos y autor del libro “Málaga es mi ciudad”. Con los neoyorquinos The Fleshtones, incombustibles juerguistas que llegan acompañados por Jorge Explosión. Y con José Esteban y Dele, del grupo Octubre, que nos traen sus poderosas melodías desde Caravaca de la Cruz.

Playlist;

THE CHARLATANS “Can’t get out of bed”

AGENTES SECRETOS “Málaga es mi ciudad”

THE TAMBLES “Won’t be me”

LOS FLECHAZOS “Atrapado en el tiempo”

THE FLESHTONES “I’ve gotta change my life”

THE FLESHTONES “Face of the screaming werewolf”

THE FLESHTONES “Alex Trebek”

THE FLESHTONES “Mi engañaste bien”

OCTUBRE “Todo se lo lleva el viento”

OCTUBRE “La lluvia”

OCTUBRE “No sé qué hacer”