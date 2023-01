59:53

La caja "Divine Symmetry" (Warner) recorre de forma exhaustiva el año 1971 en la trayectoria de David Bowie, con una selección de material inédito que lleva hasta la edición del álbum "Hunky Dory". 1971 fue un punto de inflexión en la trayectoria del artista británico, el año en que decidió centrarse en la composición y en comenzar a dar forma a la camaleónica y teatral propuesta que acabaría convirtiéndole en leyenda. Repasamos demos y actuaciones en directo, en la BBC o en el club Friars, en sus primeros pasos con la banda que acabaría convirtiéndose en las Arañas de Marte.

(Foto del podcast por Brian Ward; David Bowie en 1971)



Playlist;

(sintonía) DAVID BOWIE “Queen bitch” (BBC Radio In Concert, 3 Junio 1971; John Peel)

DAVID BOWIE “Looking for a friend” (BBC Radio In Concert, 3 Junio 1971; John Peel)

DAVID BOWIE “The Supermen” (BBC Radio In Concert, 3 Junio 1971; John Peel)

DAVID BOWIE “Almost grown” (BBC Radio In Concert, 3 Junio 1971; John Peel)

DAVID BOWIE “Andy Warhol” (BBC Radio In Concert, 3 Junio 1971; John Peel)

DAVID BOWIE “It ain’t easy” (BBC Radio In Concert, 3 Junio 1971; John Peel)

DAVID BOWIE “Eight line poem” (21 de septiembre de 1971 para el show “Sounds of the 70’s” de Bob Harris en la BBC)

DAVID BOWIE “Kooks” (21 de septiembre de 1971 para el show “Sounds of the 70’s” de Bob Harris en la BBC)

DAVID BOWIE “Oh! You pretty things” (21 de septiembre de 1971 para el show “Sounds of the 70’s” de Bob Harris en la BBC)

DAVID BOWIE “Tired of my life” (demo)

DAVID BOWIE “King of the city” (demo)

DAVID BOWIE “Song for Bob Dylan” (Live Friars, Aylesbury, 25 de septiembre 1971)

DAVID BOWIE “Changes” (Live Friars, Aylesbury, 25 de septiembre 1971)

DAVID BOWIE “Space oddity” (Live Friars, Aylesbury, 25 de septiembre 1971)