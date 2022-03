58:43

Los Enemigos dieron un mal concierto y decidieron devolver el importe de la entrada a los asistentes. Un hecho absolutamente inusual que nos hace arrancar este episodio con Josele y sus compinches para seguir con una selección de novedades recolectadas a lo largo y ancho de la huerta nacional.

Playlist;

LOS ENEMIGOS “Un tío cabal” (Un tío cabal, 1988)

ILEGALES con JOSELE SANTIAGO “Estrella venenosa” (La lucha por la vida, 2022)

LOS ENEMIGOS “Tumbado a la bartola” (Quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, 2002)

CAMELLOS con JOSELE SANTIAGO “Cambios de humor” (adelanto próximo álbum)

OCTUBRE “No sé qué hacer” (Todo se lo lleva el viento, 2010, reed 2022)

THE LASER SOCIETY “Sad City” (7’’, 2022)

LOS MALINCHES “El árbol” (adelanto de su próximo álbum)

R.O.B.O. “Contaminas” (Contaminas 7’’ EP, 2021)

BIZNAGA “La escuela nocturna” (adelanto del álbum “Bremen no existe”)

ESCRIBANO “Una de cal y otra de arena” (adelanto del álbum “En el camino está la perla”)

THE PARROTS “My love is real” (2018)

LOS ESTANQUES con ANNI B SWEET “He bebido tanto (que… estoy) muerto de sed” (adelanto de su próximo álbum)

PABLO SOLO “Open up, summertime” (Solo sings Simon, 2022)

THE FLAMINGOS BITE “Two of us” (Big Little town, 2022)