58:53

Nos damos un ecléctico garbeo por la huerta ibérica en busca de canciones de hoy, ayer y mañana. Estrenamos singles de Burning y Doctor Explosion, y anunciamos nuestra próxima visita a Hondarribia para el 3 de junio (especial Sótano Surf).

Playlist;

DOCTOR EXPLOSION “Vestir de mujer” (adelanto del álbum “Superioridad moral”)

THE SMOGGERS “Let me know” (Let me know 7’’, 2022)

LOS MALINCHES “En el bosque” (adelanto próximo álbum)

LOQUILLO “Sonrie” (Diario de una tregua, 2022)

BURNING “Algo está ardiendo” (single digital, 2022)

STAR MAFIA BOY “Indomable” (Permíteme que me presente, 2022)

NUEVO CATECISMO CATÓLICO “Incontrolable” (ST, 1993)

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Pintxos” (Los enigmas de la conducta humana, 2008)

LOS ROTUNDOS “Navarone” (7’’)

LOS TIKI PHANTOMS “Papa soy una zombi” (7’’, 2012)

L’EXOTIGHOST “Kamongo” (Exotique mecanique, 2022)

DANI LLAMAS “Ya no siento los golpes” (A fuego, 2022)

LEONE “Grita fuerte mi corazón” (Canciones de amor y odio Vol. 2, 2022)

COMPRO ORO “Tiempo” (Estarantos, 2022)

ELEMENTO DESERTO “Antonio demonio” (La hora maldita, 2022)