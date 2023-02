58:40

Paseo por la huerta nacional recolectando novedades y rocknroll de nuestra cosecha.

Suenan adelantos de los próximos discos de Tito Ramirez, Mallory Knox o El Señor Que Te Molesta.

Playlist;

TITO RAMIREZ “Alma sicodélica” (adelanto del álbum “El Prince”)

LOS MEJILLONES TIGRE “Dale candela” (Fuego, 2023)

THE BOO DEVILS “All the pretty things” (The noble art of rocknroll, 2016)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Todo lo contrario” (adelanto próximo álbum)

EL SEÑOR QUE TE MOLESTA “Ayatolah” (adelanto próximo EP)

CAPSULA “El sudaca nos ataca” (Sótano Total, 2022)

AMIGAS ÍNTIMAS “Enemigo” (2023)

EXFAN “Capa cero” (adelanto del álbum “Pura luz”)

MALLORY KNOX “Déjate llevar” (adelanto del disco “Love (todo nuevo)”)

GENERADOR “Sonrío demasiado para ser tan pobre” (Sonrío demasiado edición para pobres)

BABY HORROR “5ª dimensión” (Horror pop, 2001, reed 2023)

BRANQUIAS JOHNSON “Santo y seña” (Ni plata ni miedo EP, 2022)

LOS JAGUARES DE LA BAHÍA “Stand by you” (2023)

HEROÍNAS “Soy tu reflejo” (Hocus Pocus, 2022)

Versión y original; THE VELVET UNDERGROUND “I’ll be your mirror” (1966)

LAPIDO “Curados de espanto” (adelanto próximo álbum)