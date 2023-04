58:49

Recolectamos canciones de ayer, hoy y mañana con distintos pelajes de nuestro rocknroll. Estrenamos el próximo single del rocker Marcos Sendarrubias, anunciamos el regreso de los gallegos Fogbound en el marco del YeYé Gijón y Agapito Marazuela hace aparición estelar gracias a la “Versión y Original” protagonizada por Guadalupe Plata.

Playlist;

MARCOS SENDARRUBIAS “Oh babe” (adelanto próximo EP)

LA PERRA BLANCO “Dream” (EP, 2021)

ANNA DUKKE “Good mind” (EP, 2022)

AL DUAL “Girl” (Reel to reel, 2022)

FOGBOUND “Edward Divine” (7’’, 2017)

MOHAMA SAZ “Avisenawino” (Viva el rey, 2018)

LOS IMPOSIBLES “Un chico serio y formal” (En el país del niño mosca, 1995/ reed 2023)

LOS HERMANOS CUBERO con JOSELE SANTIAGO “Problemas a los problemas” (Errantes telúricos, 2021)

GUADALUPE PLATA “La cigüeña” (adelanto próximo álbum)

Versión y Original; AGAPITO MARAZUELA “La cigüeña”

UNIFORMS “Crumbs” (Trance, 2023)

LOS VALIENTES “Nadie al volante” (adelanto próximo EP)

TIGRE Y DIAMANTE “No podemos ser amigos” (single, 2023)

THE DEATHLINES “Steps on ashes” (adelanto del álbum “Interzone”)

FAMILIA CAAMAGNO “O mundo está derrotado” (O mundo está derrotado, 2022)