58:49

Los canadienses BUM lanzaron en 1993 uno de los grandes discos de la edad dorada del punk pop. “Wanna Smash Sensation” vuelve a ver la luz treinta años después a través de la disquera italiana Radiation Records.

Playlist;

BUM “Debbiespeak” (Wanna smash sensation, 1993, reed 2022)

BUM “A promise is a promise” (Wanna smash sensation, 1993, reed 2022)

BUM “Wedding day” (Wanna smash sensation, 1993, reed 2022)

BUM “Lift up your hood” (Wanna smash sensation, 1993, reed 2022)

SONIC TRASH “Gure nights” (single, 2022)

THE TWIST CONNECTION “Grow up” (Anywhere but here, 2022)

PIXIES “There’s a moon on” (Doggerel, 2022)

EXNOVIOS “El principio del fin” (Split con Unidad y Armonía, 2022)

LOS MEJILLONES TIGRE “La fábula del promotor y el trovador” (single, 2022)

PERROSKY “Nadie como tú” (Loumania, 2022)

Versión y original; LOU REED and JOHN CALE “Nobody but you” (Songs for drella, 1990)

DENIZ TEK “Home” (Long before day, 2022)

THE SPLIT SQUAD “Hey DJ” (Another Cinderella, 2022)

BUM “I hardly breathe” (Wanna smash sensation, 1993, reed 2022)