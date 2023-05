59:46

En la primera mitad de los años 60 el Twist se convirtió en una moda imparable que alcanzó a todo tipo de artistas y estilos, situándose como la punta de lanza -y como el baile más famoso- de lo que se conoció como la fiebre del baile. El twist original lo lanzó Hank Ballard con sus Midnighters a finales de 1958 y fue un pequeño éxito para la famosa banda de Detroit. Pero no fue hasta mediados de 1960 y en la voz de Chubby Cheker cuando el twist se convirtió en el gran baile de rocknroll que se extendería por todo el planeta.

Playlist;

(sintonía) THE VENTURES “Let’s twist again” (enero 1962)

CHUBBY CHEKER “The Twist” (junio 1960)

DANNY and THE JUNIORS “Twistin’ USA” (agosto 1960)

JOEY DEE and THE STARLITERS “Peppermint Twist (part 1)” (octubre 1961)

BILL DOGGETT “(Let’s do) The Hully Gully Twist” (noviembre 1960)

THE CHAMPS “Tequila Twist” (diciembre 1961)

LOUIS PRIMA, KEELY SMITH, SAM BUTTERA and THE WITNESSES “Better Twist now, baby” (1961)

THE TOP NOTES “Twist and shout” (agosto 1961)

THE ISLEY BROTHERS “Twistin’ with Linda” (septiembre 1962)

HANK BALLARD “Do you know how to Twist” (enero 1962)

CONNIE FRANCIS “Teach me how to twist” (1962)

SAM COOKE “Twistin’ the night away” (enero 1962)

THE MARVELETTES “Twistin’ postman” (diciembre 1961)

GARY (U.S.) BONDS “Twist Twist señora” (marzo 1962)

BO DIDDLEY “Mama don’t allow no twistin’” (1962)

BOBBY “BORIS” PICKETT and THE CRYPTKICKERS “Transilvanian Twist” (1962)

HOWIE CASEY and THE SENIORS “Twist at the top” (febrero 1962)

THE CRYSTALS “Frankenstein Twist” (1962)

KING CURTIS and THE SHIRELLES “Mr. Twister” (1962)

KING CURTIS and HIS NOBLE KNIGHTS “Soul twist” (febrero 1962)