Si has venido buscando rocknroll has bajado al lugar adecuado. Arrancamos destacando un disco muy especial, “To fall down” (Norton Records), el último álbum -y esta vez lo de último es en sentido literal- de Les Grys Grys, la mejor banda que ha dado el rhythm n’ blues 60’s punk de la última década. El quinteto de Montpellier llegó como un vendaval, vivió rápido y se va sin hacer ruido, dejando tras de sí un amoratado y sonriente cadáver.

Playlist;

LES GRYS GRYS “So long” (To fall down, 2021)

LES GRYS GRYS “I’m going back” (To fall down, 2021)

LES GRYS GRYS “Watching my idols die” (To fall down, 2021)

LES GRYS GRYS “By the river” (To fall down, 2021)

THE RECALLS “Insane heart” (There is no end, 2021)

THE MOCKS “See that girl” (7’’, 2021)

THE LOW SPIRITS “Shadows of your mind” (7’’, 2021)

THE MAHARAJAS “Kill your darlings” (7’’, 2021)

THE NOMADS “The way you touch my hand” (Where the wolf bane blooms, 1983)

Versión y Original; THE REVELONS “The way you touch my hand” (1979)

NRBQ “All I have to do is dream” (7’’, 2021)

THE ORANGE HUMBLE BAND “Down in your dreams” (7’’, 2021)

SIMON LOVE “I funking love you” (7’’, 2021)