59:17

Comenzamos nueva temporada con la ilusión intacta para seguir descubriendo y disfrutando con grandes canciones del ayer y del mañana en ese amplio abanico de estilos que dan forma al universo del rocknroll. Disco destacado para la banda alemana The Recalls, integrada por españoles y chilenos. “Versión y Original” por nuestros queridos SCOTS y cierre atmosférico con la maravillosa voz de Josephine Foster y la reedición de su mágico "Blood rushing".

(sintonía)THE CYNICS “Here we are” (Here we are, 2007)

Disco destacado; THE RECALLS “Down to the river” (There is no end, 2021)

THE RECALLS “Again” (There is no end, 2021)

THE MOCKS “Not ready” (7’’, 2021)

FLEUR “Moi et toi, toi et moi” (ST, 2020)

THE PEAWEES “As long as you can sleep” (Moving target, 2018)

STAY “Get going” (adelanto del álbum “Old sounds of modern music”)

BAGFUL OF BEEZ (aka LINK MEANIE) “Syco” (Adelanto del álbum “Do androids dream of electric Beatles”)

THE MEANIES “Punching air” (It’s not me, it’s you, 2015)

SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS “Can’t seem to make you mine” (7’’, 2021)

SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS “Everybody’s talking” (7’’, 2021)

Versión y Original; FRED NEIL “Everybody’s talking” (1967)

JOSEPHINE FOSTER “Panorama wide” (Blood rushing, 2008/ reed 2021)

JOSEPHINE FOSTER “Child of God” (Blood rushing, 2008/ reed 2021)

JOSEPHINE FOSTER “Waterfull” (Blood rushing, 2008/ reed 2021)