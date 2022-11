37:27

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Medicina y Cirugía igualmente por esta institución. Médico especialista en análisis clínicos, tras completar los cuatro años de formación MIR en el Servicio de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario Xeral-Cíes de Vigo, (Pontevedra); european specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, y miembro de la European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4), Registration Nº 922/00 Amsterdam, July 19th, 2000; fellow of ACMT, (American College of Medical Toxicology), mayo 2009; experto internacional en Toxicología, Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, España, enero 2009; miembro del AIHA Biological Monitoring Committee, (American Industrial Hygiene Association), 7 mayo 2009; profesor del módulo de toxicología industrial, control biológico y ambiental; Master de Higiene Ocupacional, realizado por Universitat Politécnica de Catalunya.

Es actualmente jefe del Servicio Análisis Clínicos en el Laboratorio de Análisis Vithas, Grupo Hospitalario Vithas.