01:00:53

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita de esta semana: "Only in my dreams" (BuenRitmo). Así se titula el segundo LP que nos presenta Rambalaya, el combo barcelonés que aglutina lo mejor de cada casa. Para desgranar este trabajo (uno de los mejores de los que lanzados en 2023, sin duda) nos acompañan el baterista Anton Jarl y el guitarrista Hérctor Martín.

Un programa dedicado por completo a un álbum excelso, que nos emociona con baladas imposibles sin perder la esencia rítmica de esta formación.

Suenan:

-Rambalaya - Cry

-Rambalaya - Lonesome land

-Rambalaya - Until I see you again

-Rambalaya - Only in my dreams

-Rambalaya - Always blue

-Rambalaya - Cabin fever

-Rambalaya - Carnaval