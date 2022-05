52:36

Charlamos con Óscar García Sierra sobre 'Facenderas', su primera novela. Un conjunto de relatos sobre el desasosiego y la falta de futuro que asola a toda una generación, la suya. Además, con Miguel Ángel Delgado charlamos sobre escritura y neurociencia, a través de 'La ciencia de contar historias', de Will Storr. Conxita Casanovas nos lleva de nuevo a Cannes, donde se estrena 'Crimes of the future', de David Cronenberg, y terminamos con Ángela Nuñez en el Museo de El Prado y una de las exposiciones de la temporada: la dedicada al pintor Luis Paret.