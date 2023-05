El nocturno de las 3

53:48

Vivir de manera itinerante, sin casa y trabajo estable, puede ser un desafío. No para nuestro invitado de esta noche, el escritor Sergi Bellver, que se ha convertido en nómada profesional durante una década. Nos lo explica en el libro Blanco móvil. Con Carlos Galilea dos guitarristas brasileños, de distintas generaciones: Chico Pinheiro (47 años) y Romero Lubambo (67), que firman a dúo el disco Two brothers (Dos hermanos) con temas de Stevie Wonder, los Beatles o Antonio Carlos Jobim.