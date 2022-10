53:44

La doctora Marta Cortés Canteli, bióloga e investigadora Miguel Servet del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), premiada con la beca Leonardo de la Fundación BBVA, responde a esa pregunta en el estudio. Con Carlos Galilea dos gigantes de la música de Cuba: el pianista Chucho Valdés y el clarinetista y saxofonista Paquito D´Rivera, cuyas vidas estuvieron mucho tiempo alejadas por la política y malentendidos. Ahora han grabado un disco de título revelador: 'I missed you too!' (Yo también te he echado de menos).