En el tercer capítulo de EL MUNDO DEL PIANO hablamos, en nuestra sección de actualidad, de la gira de despedida del pianista y director alemán CHRISTIAN ZACHARIAS, que ha anunciado su retirada. Nuestros pianistas de cabecera en el programa serán el propio ZACHARIAS y FRANZ SCHUBERT. En la sección Geografías del piano, recordamos las últimas visitas de Christian Zacharias a nuestro país, y visitamos algunos de los sitios importantes en la vida de Franz Schubert, gracias a la integral de las sonatas para piano de Schubert que grabó para el sello EMI hace unos años.

Selección musical:

F. SCHUBERT: Sonata D. 664 en La Mayor, Primer movimiento (9:52). C. Zacharias (p.). F. SCHUBERT: Sonata D. 575 en Si Mayor, cuarto movimiento (4:29). C. Zacharias (p.). F. SCHUBERT: Sonata D. 568 en Mi bemol mayor, tercer movimiento (4:31). C. Zacharias (p.). F. SCHUBERT: Sonata D. 850 en Re Mayor, primer movimiento (9:02). C. Zacharias (p.).