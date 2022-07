00:37

Detinguda una jove de 22 anys a Lleida per la seva relació amb la mort d'un nadó. El cos del petit va aparèixer juntament amb la placenta i el cordó umbilical dins una bossa en un pis en el barri de la Bordeta.

Aquest dimecres passarà a disposició judicial la jove de 22 anys detinguda dimarts a Lleida, per la seva relació amb la mort d'un nadó. El cos del petit va aparèixer juntament amb la placenta i el cordó umbilical dins una bossa en un pis del barri de la bordeta de Lleida.

Els fets es remunten a finals del mes de juny quan la sogra de la noia va trobar a casa seva un nadó mort de set mesos amb la placenta i el cordó umbilical dins una bossa. La jove havia anat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on va arribar per ser atesa per una hemorràgia, però en cap cas va admetre haver donat a llum a cap nen. Fins i tot, els membres de la seva família i la mateixa jove, van assegurar no saber res de l'embaràs de la noia.

Alertats per la sogra que va fer la troballa, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació i aquest dimarts s'ha produït la detenció de la jove en determinar que podria tractar-se d'una mort criminal, ja que l'autòpsia ha revelat que el nadó va néixer viu i posteriorment, va morir ofegat. INFORMA:JOANA SENDRA.