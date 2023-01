05:39

Laura Odene dedica su 'Versión y original' al tema "Stay" que en 1977 Jackson Browne adaptaba para su disco "Running on empty". Sin embargo, se trata de una canción de amor adolescente que pertenece a Maurice Williams, quien la compuso con 15 años en 1953. Así, escuchamos la original de Maurice Willimans and The Zodiacs y las versiones de Mandy and The Girlfriends, Equipe 84, Charlemaine y Dreamhouse.