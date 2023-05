06:06

Tere Vilas dedica Versión y original al tema "Ritmo de la noche", del trío belga Mystic, una canción que llegó al número 2 en España en 1990 y que era una versión del tema original del grupo alemán Chocolate. En realidad, estaba inspirada en "I go to Rio" de Peter Allen (1976) y escuchamos las adaptaciones de The Sacados, Lorca y "Every Teardrop Is a Watefall" de Coldplay, quienes incluyeron a Allen en los créditos.