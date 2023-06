El gallo que no cesa

06:16

Mónica Mateos dedica Versión y original a "Wonderwall", una de las grandes canciones del rock que pertenece a Oasis, fue lanzada en el disco '(What's the Story) Morning Glory?' de 1995, se remonta a The Beatles y nos habla de un amigo imaginario que un día vendría y salvaría a Noel Gallagher. También escuchamos las versiones de Ryan Adams, Los Sobraos, Paul Anka, Berk & the Virtual Band y la colaboración de Carl Clarks, Enric Font y Audrey.