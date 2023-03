El gallo que no cesa

En ocasiones, la mejor de las voluntades puede tornarse en un grave problema. La casuística, en ese sentido, es amplia; pero hoy la centramos en un asunto particular: la restauración de arte. Ocurrió con el Ecce Homo de Borja y ahora asistimos a algo parecido en el caso de la Virgen de Charmorro, en Ferrol (A Coruña). Los dueños de esta talla amenazan con una restauración no profesional que se sumaría a la ya nefasta intervención realizada en los años noventa. Por fortuna, las autoridades han intervenido para monitorizar cualquier actuación y evitar daños mayores en la imagen. Sobre las luces y las sombras de la restauración en el arte reflexionamos con Maite Béjar, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla con las especialidades de Conservación y Restauración en Bienes Culturales y Pintura, especializada en pintura mural y dueña de un taller de restauración en Sevilla. No te pierdas su interesante charla con Chema García Langa.