El gallo que no cesa

11:43

¿Desde cuándo no va al cine? En la actualidad, la industria cinematográfica se enfrenta a un cambio de paradigma sin precedentes. Las salas no se llenan como antes, las plataformas no obtienen tantos beneficios como en el inicio de la pandemia y además, el séptimo arte sufre una crisis de identidad en cuanto a sus formas de expresión o el lenguaje cinematográfico. Del futuro del cine conversamos con Gregorio Belinchón, periodista del diario El País y especialista en cine. Aquí puedes escuchar la entrevista con Chema García Langa.