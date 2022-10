09:42

Xiskya Valladares decidió en pleno confinamiento experimentar con las ventajas que ofrece la red social TikTok para difundir los mensajes de la Iglesia. Así comenzó a publicar vídeos cortos comentando los temas de actualidad o resolviendo dudas, y no le ha podido ir mejor. La conocida como 'monja tiktoker' cuenta ya con más de 600 mil seguidores y sus vídeos con miles de reproducciones en España y América Latina. En estos tiempos en los que ir a misa no está de moda, esta filóloga, periodista y profesora no ha dudado en adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Además asegura que en sus vídeos no hay temas tabús y que la mayoría de consultas que recibe son de temática sexual. No te pierdas su charla con Mara Peterssen.