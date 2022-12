12:15

La carrera interpretativa de Luis Zahera es realmente extensa. Lo conocemos por sus papeles en Celda 211, Sin tetas no hay paraíso o Mientras dura la guerra y ahora protagoniza el nuevo éxito de Rodrigo Sorogoyen, As bestas. Pero la conversación que hemos tenido con Luis no se queda en su desempeño frente a las cámaras. También hay una mención especial a su Galicia natal, de la que no puede sentirse más orgulloso. Disfruta de esta deliciosa conversación que el actor ha mantenido con Chema García Langa.