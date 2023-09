El gallo que no cesa

Antonio y Manuel Machado fueron dos hermanos que se quisieron y a los que la historia se empeñó en separar, pero no se pueden entender el uno sin el otro. La tiranía de la Guerra Civil y posterior lectura de la historia dieron a entender que los hermanos terminaron separados intelectual e ideológicamente, pero no es así. Su amor fraternal se mantuvo toda su vida, incluso durante el conflicto bélico que los separó ya para siempre. Precisamente de lo que los une y no de lo que los separa versa El querido hermano, un libro editado por Galaxia Gutenberg y escrito por Joaquín Pérez Azaústre, con quien ha charlado Chema García Langa en esta entrevista.