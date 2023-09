01:05:06

Hoy en el Club Lento hablamos del dreampunk y sus atmósferas digitales y melancólicas

El ‘dreampunk’, con sus atmósferas digitales y melancólicas, nos pone delante de nuestra propia soledad y nos lleva a cuestionar el futuro de la humanidad hipertecnificada.





Suenan:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- ¿¿¿¿ — ¿¿¿¿

3- Girl In The Lexus Showroom — Hong Kong Express

4- ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ — Nmesh

5- Kisses In Electric Rain — DARKPYRAMID

6- My Virtual Valentine — Remember

7- ¿¿¿¿¿¿¿ — SkyTwoHigh

8- ¿¿¿¿¿¿¿ — ¿¿¿¿

9- TOWERS II — TOWERS

10- The City in Rain — Subaeris