El club lento

Esta semana os traemos una selección de temas pensada para acompañar la jornada de baño vecinal

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- Internet Lane — Silver Richards

3- paradise — Phoenix #3772

4- Moonlit Walk — waterfront dining & ¿ ¿ Corp.

5- Sol Music — Local 86

6- HANDLED ALL MII STUFF — Contact Lens

7- palm_tree.fm — Topaz Gang

8- pacific maps — B o d y l i n e

9- satellite season — SKY ¿¿¿¿

10- Pacific Ocean — Inner¿peaker

11- penthouse — Luxury Elite

12- Natsu Ai — Dan Mason ¿¿·¿¿¿¿

13- Laa La Laaa (feat. Flamingosis) — Yung Bae

14- Thank You —¿¿¿¿MACROSS 82-99

15- On The Promenade — FM Skyline

16- ¿¿¿¿¿¿ — TOYOTA¿¿¿

17- Treasure Island — Kodak Cameo

18- freedom — Luxury Elite

19- Colors In Miami (ESPRIT's Extended Mix) — 18 Carat Affair

20- 10- ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ — ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿