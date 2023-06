El club lento

01:27:46

Selección especial con algunos de los mejores temas que han sonado en los últimos 49 episodios

Selección especial con algunos de los mejores temas que han sonado en los últimos 49 episodios.

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- libra — lasership stereo

3- Internet Lane — Silver Richards

4- ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ — Death’s Dynamic Shroud

5- summer night — ESPRIT ¿¿

6- Buy Mode II — Young Muslim

7- Cherry Pepsi — SAINT PEPSI

8- Teen Pregnancy — Blank Banshee

9- ssun dreamss — fuji grid tv

10- Shopping Delirium — Disconscious

11- Corner — Chevalier Avant Garde

12- Decir Adiós — Sofia

13- Sola — ELBA

14- 7P.M. — IGOR

15- La gata bajo la lluvia — Bárbara

16- Espejismo — El Hijo

17- Hombros siameses (demo instrumental) — Roldán

18- c0met 0ne — sabrinarguez

19- over u — caro¿

20- 3D ¿¿¿¿¿ VISIONS — ULTRA ¿¿¿¿

21- Branches of Leaves — Golden Living Room

22- Veranda — FM Skyline

23- Celine — Luxury Elite

24- Hibachi —¿¿¿ (Japanese)

25- ECCO¿¿¿¿¿¿¿¿ — Macintosh Plus

26- Mirror Mirror — 18 Carat Affair

27- LIGHT — .CASTING

28- satellite season — SKY ¿¿¿¿

29- long ride —¿¿¿